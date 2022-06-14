Только один оккупант из 10 готов идти в бой против ВСУ. Скриншот с видео

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Ракурс

Російські військові бояться вступати у бій зі Збройними силами України.

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Лише один ворожий солдат із 10 загарбників готовий до прямого зіткнення з українськими воїнами. Так, з одного батальйону погодилися йти у бій лише 30 осіб. Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку перехопила Служба безпеки України.

У нас, бл*ь, дох*я кто отказался. В бой пошли со всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь? — розповідає дружині рашист.

Як відомо, зазвичай батальйон налічує від 300 до 900 військовослужбовців у залежності від типу військ. Боягузтво у ворожих лавах не може не тішити.

Також це пояснює те, чому підрозділи агресора все менше йдуть у пряму атаку, а просто здалеку зачищають українські населені пункти артилерією, вбиваючи цивільних.

У спецслужбі нагадали, що працює «гаряча» телефонна лінія 2402, якщо окупанти хочуть зберегти життя й здатися у полон.

Нагадаємо, радіоперехоплення розмов окупантів свідчать, в окупантів через бойові дії не витримує психіка — російських солдатів відправляють у божевільню.