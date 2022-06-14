Обломки сбитых крылатых ракет «Калибр» показали ВСУ

https://racurs.ua/n171686-oblomki-sbityh-krylatyh-raket-kalibr-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

Війна росії проти України триває. Повітряні сили Збройних сил України 14 червня показали уламки збитих крилатих ракет рф, запущених кілька годин тому по території нашої держави. Одну з ракет вдалося знищити з переносного зенітно-ракетного комплексу в районі відповідальності Повітряного командування «Центр», ще дві — зенітними ракетними комплексами у зоні відповідальності Повітряного командування «Захід».

.

Йдеться про ракетну атаку росії в період з 12.20 по 13.20. Крилаті ракети (ймовірно «Калібр») були випущені з акваторії Чорного моря.

Згодом стало відомо, що у Калуському районі Івано-Франківської області сили ППО збили російську ракету, випущену з акваторії Чорного моря.

Сьогодні під час повітряної тривоги, яка тривала з 12.41 до 13.54, на території нашої області сили ППО збили російську ракету. На щастя, обійшлося без людських жертв та пошкоджень інфраструктури", — йдеться в повідомленні голови ОВА Світлани Онищук.

Наразі інформації про травмованих чи руйнування немає.

Нагадаємо, кількість постраждалих від падіння уламків ракети у Золочеві зросла до шістьох осіб. Стан людей лікарі оцінюють як задовільний. Усі вони зараз перебувають на амбулаторному лікуванні. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Уламки ракети впали на цегельню, її запускали з південно-східного напрямку.