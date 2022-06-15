Microsoft прекратила поддержку браузера Internet Explorer, фото: kris krüg

https://racurs.ua/n171727-zavershenie-epohi-microsoft-prekratila-podderjku-internet-explorer.html

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Компанія Microsoft сьогодні, 15 червня, припиняє підтримку свого інтернет-браузера Internet Explorer 11, який працює на рушії Trident.

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Компанія попереджала користувачів про цю дату ще в березні минулого року, а також закликала їх планувати міграцію на наступника Internet Explorer — браузер Microsoft Edge, в основі якого, як і в Google Chrome, лежить рушій WebKit. Про це повідомляє видання Neowin.

Таким чином, додаток Internet Explorer 11 виводиться з експлуатації майже повністю, залишившись лише для таких випадків:

забезпечення роботи режиму сумісності з Internet Explorer у Microsoft Edge, потрібного для користувачів, котрі залежать від застарілих веб-сайтів і програмного забезпечення;

роботи в наразі актуальних версіях Windows 7−10 з довготривалим терміном підтримки (LTSC).

Для решти випадків Internet Explorer 11 більше не отримуватиме підтримки та оновлення безпеки, а також не встановлюватиметься на Windows 11.

Зазначається, що припинення підтримки браузера відбуватиметься в два етапи:

на першому здійснюватиметься перенаправлення на Edge щоразу при спробі прямо або опосередковано відкрити IE11. В такий спосіб всі програми, що використовують IE11 як браузер за замовчуванням, будуть переключені на Edge. Цей етап триватиме кілька місяців;

після цього розпочнеться другий етап, протягом якого браузер IE11 буде повністю вимкнено, окрім механізму MSHTML/Trident, який підтримує режим Internet Explorer в Edge на пристроях з Windows 10.

Першу версію Internet Explorer було опубліковано 16 серпня 1995 року. Починаючи з версії 3.0, яка з’явилася у 1996 році, Microsoft поширювала цей браузер у складі операційної системи Windows.

У 1999 році Internet Explorer став найпопулярнішим браузером у світі, посунувши з цієї позиції Netscape Navigator. Лідерство браузер від Microsoft утримував до 2009 року, коли поступився браузеру Mozilla Firefox, якого згодом посунув Google Chrome.

Microsoft Edge з’явився у 2015 році, проте повторити грандіозний успіх свого попередника не зміг, займаючи наразі близько 10% ринку.

Джерело: Neowin