В Мариуполе оккупанты открыли «пункты помывки», в них нет перегородок

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В окупованому Маріуполі відкрили «пункты помывки», у яких мешканці міста можуть прийняти душ. У них немає навіть перегородок. Поруч окупанти поставили авто з великим екраном, на якому транслюють російську пропаганду.

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Раніше росіяни відкрили в місті, у якому є загроза розповсюдження холери, «пункт приймання гігієнічних процедур» біля супермаркету «Метро».

Колективний душ відбувається під супровід пропаганди зомбомобіля. Немає дна у дна межі цинізму росіян, — прокоментував відповідне відео радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він також розповів, що керівництво шкіл забороняє підліткам, що навчалися в україномовних школах, використовувати українську навіть на перерві.

Адміністрація окупантів планує запровадити з 1 серпня платний проїзд. Озвучена вартість квітка — 18 рублів (9 грн). Транспорт (12 уцілілих автобусів плюс чотири від росіян) працюють за «графіком».

Пауза між посадками складає від двох до чотирьох годин. Три гривні економії ціною знищення транспортної системи — ціна справжньої економії росії, — пише Андрющенко.

Крім того, в Маріуполі окупанти активізують знесення будинків для знищення доказів. Перші комісії в складі колаборантів та мчс росії пішли із поквартирним обходом.

Радник мера міста каже, що у Маріуполі більшає кількість імпровізованих могил. Навіть після ексгумації вони швидко наповнюються новими загиблими.