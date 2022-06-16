В Кабмине рассказали, будут ли в июне платить пенсии и соцвыплаты на оккупированных территориях

https://racurs.ua/n171757-v-kabmine-rasskazali-budut-li-v-iune-platit-pensii-i-socvyplaty-na-okkupirovannyh-territoriyah.html

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Сотні тисяч українців не отримають у червні пенсії та соцвиплати. У червні близько 600 тис. українців, що опинилися на тимчасово окупованих територіях, або проживають у регіонах, де тривають бої не зможуть отримати свої пенсії та соцвиплати.

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Про це повідомила 16 червня в ефірі національного телемарафону міністр соціальної політики Марина Лазебна. Але за її словами, гроші будуть зберігатися на персональних рахунках, їх можна буде отримати після звільнення територій.

Виплати за червень не отримають 300 тис. інвалідів, багатодітних родин, малозабезпечених, які опинилися в зоні бойових дій і на тимчасово окупованих територіях. Держава не зможе виплатити їм 500 млн грн.

Інші 300 тис. громадян — це пенсіонери, які з тієї самої причини не зможуть отримати виплати.

Громадянам, які змогли виїхали на підконтрольну територію для отримання виплат, слід звертатися: