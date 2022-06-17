Штурм Богородичного и Золотого отбили ВСУ, рф готовится идти на Славянск — Генштаб

https://racurs.ua/n171779-shturm-bogorodichnogo-i-zolotogo-otbili-vsu-rf-gotovitsya-idti-na-slavyansk-genshtab.html

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Війна росії проти України триває. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 17 червня, на Харківському напрямку противник зосереджується на утриманні зайнятих рубежів і вогню по захисниках України. Війська рф невдало провели розвідку боєм в районі пункту Кочубіївка.

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На Бахмутському напрямку захисники ЗСУ відбили штурм у напрямку населеного пункту Золоте. Окупанти спробували висунутись у напрямку пунктів Василівка та Берестове, але українські бійці змусили ворога втекти.

Армія воєнних злочинців рф також готується до наступу на Слов’янськ і веде розвідку боєм в районі Краснопілля, бій триває. ЗСУ відбили атаку на Богородичне. Тривають бої за Сєвєродонецьк, загарбники задіяли додаткові підрозділи реактивної артилерії.

На Південнобузькому напрямку ворог застосовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах пунктів Кульбакіно, Миколаївка, Степова Долина, Мурахівка, Новопавлівське, Шевченкове, Зоря, Партизанське, Квітневе, Новогригорівка, Киселівка, Князівка, Осокорівка, Лупареве та Посад-Покровське.

Авіація України завдавала ударів по скупченнях росіян в Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини.

Сил оборони України досягли успіхів на Запоріжжі. У Херсонській області у ворога значні втрати у живій силі.