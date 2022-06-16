Львовские десантники уничтожили российские танки со «Стугны». Фото: flot2017.com

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Танки російської армії продовжують перетворювати на металобрухт військовослужбовці ЗСУ.

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Бійці протитанкового підрозділу 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ вполювали важку бронетехніку противника. Львівські десантники знищили з переносного протитанкового комплексу «Стугна-П» два російські танки. Після вдалих влучань здетонував боєкомплект ворожих машин. Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ у Facebook.

За інформацією командування, 80-та окрема десантно-штурмова бригада була сформована в березні 1955 року. З початку російської агресії на Донбасі львівські десантники звільняли від ворога Слов’янськ, а також п’ять місяців тримали оборону Луганського аеропорту. А при обороні Донецького аеропорту бійці третього батальйону бригади проявили масовий героїзм.

Український ПТРК «Стугна» відмінно зарекомендував себе у боях з початку війни. Військові заявляють, що працювати за цим комплексом можна у будь-яку пору доби, бо він оснащений електронно-оптичним перетворювачем, або тепловізором. Крім того, «Стугна» є мобільно, оскільки важить всього 40 кг, а вага ракети складає 30 кг.

Нагадаємо, у мережі показали, як «Стугна» потужно відпрацювала танк армії росії під Ізюмом. Внаслідок влучного удару військова техніка рф залишилася без башти.