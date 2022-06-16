Зеленский поручил проверить в четырех областях готовность к вторжению из Беларуси. Фото: DW

https://racurs.ua/n171777-gotovnost-k-vtorjeniu-iz-belarusi-proveryat-v-chetyreh-oblastyah-danilov.html

Ракурс

Можливу загрозу нового вторгнення з боку Білорусі не відкидають на Банковій.

.

Президент Володимир Зеленський 15 червня проводив засідання ставки головнокомандувача, на якому доручив провести перевірку готовності у чотирьох областях. Про це 16 червня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив в ефірі програми «Говорить великий Львів».

Що стосується напрямку з Білорусі. Я хочу повідомити, що, крім РНБО, є ставка верховного головнокомандувача… Вчора президент зібрав ставку, і проговорювалося саме це питання — питання Білорусі, — зазначив він.

За словами секретаря РНБО, на засіданні певні відомства доповіли про ситуацію в Білорусі та про те, в якому стані находяться білоруські Збройні сили. Також главу держави поінформували про кількість російських військових на території Білорусі.

За результатами засідання Зеленський доручив здійснити перевірку у чотирьох областях «стану підготовки у разі, якщо будуть відбуватися повторні такі виклики для нашої країни».

Данілов не уточнив, у яких саме областях буде здійснена перевірка. З Білоруссю межують п’ять українських областей — Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська та Волинська.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 16 червня повідомлялося, що на Волинському та Поліському напрямках білоруські війська продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону. у прикордонних районах Брестської області обладнують позиції. З 14 по 16 червня тривали навчання військових частина тилового забезпечення ЗС Білорусі.

Нагадаємо, воєнна розвідка України повідомляла, що Білорусь проводить масові військові тренування та навчання, на яких відпрацьовується «перехід із мирного на воєнний час».