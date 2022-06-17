Борис Джонсон и Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n171810-boris-djonson-posetil-vystavku-unichtojennoy-tehniki-rf-v-kieve-video.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сьогодні, 17 червня, під час нового візиту до Києва разом із президентом України Володимиром Зеленським пройшовся центром Києва та відвідав Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир та виставку знищеної російської військової техніки.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив президент України Володимир Зеленський, опублікувавши відповідне відео.

Відвідали з Boris Johnson Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир. Прогулялися Михайлівською площею. Побували на виставці знищеної військової техніки російських окупантів, — зазначив Зеленський. — Друже, дякую за цей день! Продовжуємо виборювати свободу для України.

Джонсон та Зеленський вшанували пам‘ять загиблих українських героїв, поклавши квіти до Стіни пам‘яті біля Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, а також у самому монастирі поставили свічки біля іконостаса.

Священнослужителі подарували Джонсону ікону Почаївської Божої Матері.

Також Зеленський і Джонсон поспілкувалися з українськими військовими, які брали участь у боях за столицю та привітали киян, які перебували поблизу Михайлівської площі.