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Ракурс
Рада обратилась в суд ООН в Гааге и комитет по правам ребенка

Рада обратилась в суд ООН в Гааге и комитет по правам ребенка

19 июн 2022, 16:37
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Верховна Рада 19 червня під час пленарного засідання ухвалила постанову про звернення до комітетів Організації Об'єднаних Націй з прав людини і дитини та Міжнародного суду ООН в Гаазі. Також парламент звернувся до верховного комісара ООН у справах біженців.



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Зокрема, нардепи нагадали про порушення росією міжнародних договорів та конвенцій та про неприпустимість передання дітей — громадян України, викрадених та примусово вивезених до держави-агресора, інших країн або в межах окупованих територій України, в сім’ї громадян рф.

Йдеться про неприпустимість усиновлення викрадених маленьких українців. Раніше рф примусово вивезла на свою територію «мільйони громадян України, серед яких є діти, зокрема діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування». За це рішення проголосувало 309 народних депутатів.

Парламент також у неділю ратифікував угоду з Великою Британією, яка стосується скасування мит на товари в торгівлі з Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.

Источник: Ракурс


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