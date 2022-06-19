Рада обратилась в суд ООН в Гааге и комитет по правам ребенка

https://racurs.ua/n171862-rada-obratilas-v-sud-oon-v-gaage-i-komitet-po-pravam-rebenka.html

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Верховна Рада 19 червня під час пленарного засідання ухвалила постанову про звернення до комітетів Організації Об'єднаних Націй з прав людини і дитини та Міжнародного суду ООН в Гаазі. Також парламент звернувся до верховного комісара ООН у справах біженців.

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Зокрема, нардепи нагадали про порушення росією міжнародних договорів та конвенцій та про неприпустимість передання дітей — громадян України, викрадених та примусово вивезених до держави-агресора, інших країн або в межах окупованих територій України, в сім’ї громадян рф.

Йдеться про неприпустимість усиновлення викрадених маленьких українців. Раніше рф примусово вивезла на свою територію «мільйони громадян України, серед яких є діти, зокрема діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування». За це рішення проголосувало 309 народних депутатів.

Парламент також у неділю ратифікував угоду з Великою Британією, яка стосується скасування мит на товари в торгівлі з Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.