Новый «груз 200» армии рф - подполковник, комбат и пилот

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Війна рф проти України триває. Тим часом Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 19 червня повідомило про нові втрати ворога.

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Зокрема, на «груз 200» перетворилися:

капітан станіслав генералов із Алтайського краю рф;

командир мотострілецького батальйону першого армійського корпусу євген андрєєв;

підполковник управління Федеральної служби наркоконтролю у відставці дмитро савченко з Саратова;

лейтенант володимир калязімов з Костромської області підтримав традиції випускників рязанського вищого повітряно-десантного командного училища;

льотчик першого класу підполковник сергій гундоров;

капітан андрій кирилов з Башкирії;

випускник Сизранського вищого військового авіаучилища, офіцер євдокимов із Чебоксар (ЗСУ збили з ПЗРК його гелікоптер 16 червня біля села Рівне).

У Страткомі ЗСУ додали, що втрати російських окупантів, згідно документів лікарні Первомайська «у період з 15 травня по 15 червня 2022 року надійшло 893 військовослужбовці з пораненнями… Частина тяжко поранених, а саме 124 військовослужбовці… померли».

Нагадаємо, з 24 лютого по 19 червня російська окупаційна армія втратила 33 тис. 600 воєнних злочинців рф. За останню добу вдалося ліквідувати близько 250 солдат рф.