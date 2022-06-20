Верховная Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию. Фото: rada.gov.ua

https://racurs.ua/n171891-verhovnaya-rada-ratificirovala-stambulskuu-konvenciu.html

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Стамбулська конвенція, яка стосується запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству, 20 червня ратифікована Верховною Радою.

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Ратифікацію підтримали 259 народних депутатів. Ухвалення цього документу є однією з умов для надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

У січні 2022 року петиція із закликом до президента Володимира Зеленського внести законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції з протидії насильству щодо жінок та домашньому насильству набрала необхідні для її розгляду 25 тис. підписів.

У конвенції йдеться про насильство проти жінок і домашнє насильство. Перше включає будь-яке фізичне, психологічне, економічне чи сексуальне насильство, переслідування чи домагання, зокрема на роботі. А домашнє насильство — це все, що відбувається між партнерами чи членами однієї родини без чиєїсь із них згоди. За будь-який вид насильства передбачається кримінальна відповідальність.

Цю конвенцію підписали 46 країн і Європейський Союз. Україна підписала документ ще в 2011 році, але досі його не ратифікувала. Проти терміну «гендер», який був прописаний у конвенції, виступали церкви та консервативні політики.

Нагадаємо, Європейський парламент та Єврокомісія вже рекомендували надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Кінцеве рішення про надання Україні кандидатства буде погоджене на саміті 23−24 червня главами держав-членів ЄС.