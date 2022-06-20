Российских военных расстреляли в Херсоне. Фото: ua.news

https://racurs.ua/n171890-gruppu-rossiyskiy-voennyh-rasstrelyali-v-hersone-iz-avtomata.html

Ракурс

Троє російських військових «скуштували» свинцю в одному з кафе тимчасово окупованого Херсона.

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Загарбники в одному з закладів на набережній міста замовили шашлик, але насолодитися ним не змогли. Росіяни поводилися нахабно, тому їх «обслужила спеціальна сервісна група». Ворогів розстріляли з автомата. Двоє загинули на місці, а третій дістав поранення. Про це 20 червня повідомило оперативне командування «Південь».

Два чеки по 200, та 1 — 300 … яскравих вражень від вечері отримали геть не поважні гості закладу. Той, що 300 — покращує тепер своє становище (і не тільки фінансове) в одній з лікарень тимчасово окупованого Криму. А ті, що вклалися в 200 — так само епічно вкладатимуться і в чорні мішки для сміття, — зазначили в командуванні.

Нагадаємо, українські військові продовжують звільняти південні регіони від російських загарбників. У Херсонській області Збройні сили України мають перевагу над ворогом вже два тижні й координують свої дії з партизанським рухом. Підрозділи ЗСУ вже відкинули загарбників з першої лінії оборони, зараз ворожі угруповання зміцнюються на другій і третій лінії оборони.