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Ракурс
ВСУ подошли к границам Херсона, в направлении Мелитополя продвинулись на 10 км

ВСУ подошли к границам Херсона, в направлении Мелитополя продвинулись на 10 км

19 июн 2022, 15:48
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Війна росії проти України триває. Тим часом, у південних областях Збройні сили України продовжують вести контрнаступ. Мер Мелітополя Іван Федоров 19 червня заявив, що українські військові вже наблизилися до кордонів Херсону, а на Запорізькому напрямку посунули лінію фронту на 10 км південніше.



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На сьогодні наші героїчні Збройні сили України суттєво просунулися і вже перебувають на кордоні (тимчасово окупованого воєнними злочинцями рф — ред.) Херсона. Я переконаний, що найближчим часом, у найближчі тижні Херсон буде звільнено нашими героями-військовими. Аналогічна ситуація у напрямку міста Мелітополь. Наші Збройні сили просунулися із напрямку Запоріжжя до Мелітополя вже на 10 км, — повідомив Федоров у Телеграм.

Також він додав, що останнім часом ЗСУ отримують зброю із Заходу, яка точно наближає Україну до перемоги.

Источник: Ракурс


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