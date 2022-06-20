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Рашисты ударили 14 ракетами по югу Украины

Рашисты ударили 14 ракетами по югу Украины (ФОТО)

20 июн 2022, 17:33
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Росіяни завдали масований ракетний удар по півдню України. Удень 20 червня упродовж трьох годин російські нацисти випустили по регіону відразу 14 ракет.



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Оперативне командування «Південь» повідомляє, що в Одесі внаслідок влучання ракети вигорів логістичний продовольчий склад. Пожежу на площі понад 300 кв. м рятувальники загасили, постраждалих серед цивільного населення нема.

Наслідки ураження російською ракетою складу в Одесі, фото - мерія Одеси

Наслідки ураження російською ракетою складу в Одесі, фото - мерія Одеси

Російські ракети били по Очакову, по гирлу Дунаю, по Білгород-Дністровському району Одещини та по самій Одесі.

В Миколаївській області та в передмісті Очакова пошкоджено сільськогосподарські площі.

Уранці 20 червня підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування «Південь» збив ворожу крилату ракету «Онікс», якою рашисти намагалися нанести ураження інфраструктурі Одеси.

Вибухова хвиля пошкодила приблизно 80 вікон, повідомив мер міста Геннадій Труханов. Зараз комунальники ліквідують наслідки. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Источник: Ракурс


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