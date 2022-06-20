Черновецкий получил подозрение в государственной измене - призвал признать так называемые л/днр

https://racurs.ua/n171903-chernoveckiy-poluchil-podozrenie-v-gosudarstvennoy-izmene-prizval-priznat-tak-nazyvaemye-l-dnr.html

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Колишньому міському голові Києва оголошено про підозру у держзраді.

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В офіційному повідомленні Офісу генпрокурора прізвище не називається, але українські ЗМІ зробили висновок, що це Леонід Черновецький. Крім того, на це вказує заретушоване фото людини у повідомленні прокуратури.

За даними слідства, 25 лютого після початку військової агресії РФ проти України ексмер столиці на власній сторінці у соціальній мережі Facebook розмістив публікацію про можливість і навіть необхідність визнання кордонів терористичних організацій — незаконних утворень «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка».

Йдеться про такі пости у мережі:

Згідно з висновками судової лінгвістичної експертизи ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України.

Черновецький в одному з дописів заявив, що розрив дипломатичних відносин України з РФ «приведе до великих людських страждань».

Читачі політика-втікача у коментарях заперечили йому. Він вступив у дискусію.

Так, Черновецький заявив, що путін не розв’язав війну в Україні, а бомбардування мирних українських міст він вважає «демонстрацією сили».

Війна — це коли одна країна хоче захопити іншу. Зараз йдуть удари по військових угрупуванням, які намагалися силою захопити Донецьк і Луганськ. Це лише демонстрація сили і удари по військових об'єктах. Визнають кордони ЛДНР — відразу все закінчиться. У ту ж секунду. Це можна і потрібно було зробити 8 років тому замість бомбардувань цивільних об'єктів і залякування населення", — написав Черновецький.

На цьому «військовий експерт» Черновецький не зупин свій потік свідомості. Він заявив, що «росія — не особистий ворог українців». На його думку, українцям не треба брати зброю до рук та вірити ЗМІ.