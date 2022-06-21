Стамбульская конвенция – Зеленский подписал закон

https://racurs.ua/n171938-stambulskaya-konvenciya-zelenskiy-podpisal-zakon.html

Ракурс

Законопроект про ратифікацію Стамбульської конвенції в Україні 21 червня підписав президент Володимир Зеленський. Про це глава держави повідомив в Інстаграм.

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Підписаний. Закон про ратифікацію Стамбульської конвенції. Її головний зміст простий, але надзвичайно важливий. Це зобов’язання захищати жінок від насильства і різних форм дискримінації. Ми розділяємо європейські цінності. Для нас життя і здоров’я людини — найвища цінність, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 20 червня Верховна Рада підтримала ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, більш відомої як Стамбульська конвенція. Всеукраїнська рада церков раніше виступала проти ратифікації цієї конвенції.

Ратифікація вважається гарним сигналом напередодні саміту Європейського Союзу щодо готовності України впроваджувати необхідні реформи, оскільки для держав-членів ЄС це є своєрідним «маркером цивілізованості».