Враг прорвался в Тошковку, Подлесное и Мирную Долину - Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n171937-vrag-prorvalsya-v-toshkovku-podlesnoe-i-mirnuu-dolinu-genshtab-vsu.html

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Війна рф проти України триває. Впродовж доби воєнні злочинці росії змогли прорватися і захопити селище Тошківка поблизу Сєвєродонецька — вони спрямували туди велику кількість важкої техніки та особового складу. Також загарбники зайшли у села Підлісне і Мирна Долина. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 21 червня.

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На напрямку Тошківка — Підлісне ворог оволодів населеними пунктами Підлісне та Мирна Долина, закріплюється на зайнятих рубежах. Також, має частковий успіх в районі населеного пункту Гірське. Штурм у напрямку Високого українські воїни успішно відбили, — йдеться у повідомленні.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, ворог стягнув в селище Тошківка військову техніку і намагаються оточити захисників України. Також росіяни продовжують обстрілювати Лисичанськ. У Сєвєродонецьку тривають бої.

Окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ у напрямку Білої Гори, мають частковий успіх, бойові дії тривають.