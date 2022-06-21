ВСУ вытесняют армию рф на участках в сторону Херсона - ОК "Юг"

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Збройні сили України витісняють воєнних злочинців росії з позицій в Херсонській області, бої тривають. Про це повідомила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. Вона закликала «всіх зберігати спокій і чекати офіційних повідомлень».

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На Південнобузькому напрямку ворог, з метою виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд здійснював вогневий вплив по позиціях наших військ та вів повітряну розвідку безпілотниками, — повідомили у Генеральному штабі ЗСУ 21 червня.

Речниця ОК «Південь» назвала просування української армії в бік Херсона досить успішними. Підрозділам ЗСУ вдалося витіснити війська рф за другий і третій рубежі оборони, які були укріплені залізобетонними конструкціями. Зараз армія рф веде ракетні обстріли південних територій, щоб психологічно тиснути на мешканців Херсонщини.

Одещина і Миколаївщина вчора отримали дуже потужний масований ракетний удар системами ракет «Онікс» і Х31А авіаційного напрямку, тобто із застосуванням стратегічної авіації і берегових ракетних комплексів, розташованих у Криму. Це все є наслідками того, що дії наших військ в південному напрямку в бік Херсона досить успішні, окупанту дуже важко, — повідомила Гуменюк.

Саме через загрозу обстрілів мирних мешканців, з її слів, ЗСУ не надає інформацію про деокуповані населені пункти.

Ми просуваємося. Ті, хто відчув вже присутність ЗСУ, нам щиро дякують. Ми закріпимося на цих рубежах і обов’язково про це повідомимо. А зараз, коли триває військова операція, закликаю абсолютно всіх — від пересічних громадян до нардепів — тримати спокій, рівновагу і чекати офіційних повідомлень. Тільки військові знають, де вони, куди просуваються і які успіхи мають, — сказала спікер ОК «Південь».

Нагадаємо, ситуація у Херсонській області складна. Особливо у населених пунктах, які перебувають біля Снігурівки, Зеленодольської громади та на кордоні з Миколаївщиною.