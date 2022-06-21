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«Россияне нападают, в атаку» - ВСУ показали, как готовят «биоутят»

«Россияне нападают, в атаку» — ВСУ показали, как готовят «биоутят» (ВИДЕО)

21 июн 2022, 21:46
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Фейки російської пропаганди щодо американсько-українських біолабораторій українці вирішили спростувати гумором. Нещодавно в Телеграм з’явилося відео тренувань «крилатого спецназу», який опановує навики чинити опір окупантам.



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ЗСУ підготували «біологічний загін» каченят. У них навіть дисципліна краще, ніж в орків, — повідомляють автори.

На кадрах видно, як боєць ЗСУ «виховує" двадцять пернатих. Вони зграєю бігають за українським захисником.

Останній примовляє:

Росіяни нападають, всі за мною!

Каченята загоном мчать за «командиром». Після «бою» вони дружньо повертаються в «казарму» і розходяться.

Увага, відео містить нецензурну лексику!

Нагадаємо, російські ЗМІ поширюють черговий фейк щодо «американсько-українських біолабораторій». Як повідомляв Центр протидії дезінформації при РНБО України, у новій вигадці пропагандистів стверджується, що до їхніх рук потрапив документ Міноборони України про знищення всіх даних працівників українських підприємств, які співпрацювали з американськими військовими лабораторіями «Metabiota Ltd» та «Battelle». Ще в березні президент Володимир Зеленський назвав «інформацію про біолабораторії в Україні більше схожою на анекдот, ніж на правду».

Источник: Ракурс


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