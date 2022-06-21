Ракурсhttps://racurs.ua/
«Россияне нападают, в атаку» - ВСУ показали, как готовят «биоутят»
«Россияне нападают, в атаку» — ВСУ показали, как готовят «биоутят» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n171943-rossiyane-napadaut-v-ataku-vsu-pokazali-kak-gotovyat-bioutyat-video.htmlРакурс
Фейки російської пропаганди щодо американсько-українських біолабораторій українці вирішили спростувати гумором. Нещодавно в Телеграм з’явилося відео тренувань «крилатого спецназу», який опановує навики чинити опір окупантам.
.
ЗСУ підготували «біологічний загін» каченят. У них навіть дисципліна краще, ніж в орків, — повідомляють автори.
На кадрах видно, як боєць ЗСУ «виховує" двадцять пернатих. Вони зграєю бігають за українським захисником.
Останній примовляє:
Росіяни нападають, всі за мною!
Каченята загоном мчать за «командиром». Після «бою» вони дружньо повертаються в «казарму» і розходяться.
Увага, відео містить нецензурну лексику!
Нагадаємо, російські ЗМІ поширюють черговий фейк щодо «американсько-українських біолабораторій». Як повідомляв Центр протидії дезінформації при РНБО України, у новій вигадці пропагандистів стверджується, що до їхніх рук потрапив документ Міноборони України про знищення всіх даних працівників українських підприємств, які співпрацювали з американськими військовими лабораторіями «Metabiota Ltd» та «Battelle». Ще в березні президент Володимир Зеленський назвав «інформацію про біолабораторії в Україні більше схожою на анекдот, ніж на правду».