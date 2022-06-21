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Ракурс
Охотник за нацистами из США возглавил группу по расследованию преступлений рф

Охотник за нацистами из США возглавил группу по расследованию преступлений рф

21 июн 2022, 21:10
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Групу для розслідування воєнних злочинів росії в Україні створили Сполучені Штати Америки, її очолив мисливець за нацистами 67-річний Елі Розенбаум. Про це пише CNN з посиланням на генерального прокурора США й очільника Мін’юсту Мерріка Гарланда, який сьогодні прибув із неоголошеним візитом до Києва.



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Гарланд також зустрівся з генпрокурором України Іриною Венедіктовою та обговорив низку важливих питань у контексті повномасштабної війни росії проти України.

Ми та наші партнери зробимо все можливе, щоб забезпечити притягнення до відповідальності всіх винних у цих звірствах, — заявив Галланд.

Групу, зі слів глави американського відомства, очолить найвідоміший у Мін’юсті США мисливець за нацистами Розенбаум. До її складу увійдуть експерти з розслідувань, пов’заних із порушеннями прав людини та воєнними злочинами.

Розенбаум впродовж 36 років працює в американському Мін’юсті. Раніше він обіймав посаду директора зі стратегії та політики у сфері забезпечення дотримання прав людини. Він допоміг міністерству у понад 100 випадках позбавити громадянства обвинувачених нацистів або депортувати їх.

Окрім цього, Міністерство юстиції США направить трьох прокурорів для консультування України, а також країн Європи та Близького Сходу у боротьбі зі спробами росії ухилитися від глобальних санкцій.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв надати мобільну лабораторію для аналізу ДНК у процесі розслідування воєнних злочинів росії в Україні.

Источник: Ракурс


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