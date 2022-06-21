Выехавших за границу украинцев будут лишать выплат — детали

https://racurs.ua/n171941-vyehavshih-za-granicu-ukraincev-budut-lishat-vyplat-detali.html

Ракурс

Кабінет міністрів України визначив нові умови виплат по безробіттю для громадян, які виїхали з країни. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 21 червня.

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З його слів, громадяни України тепер втрачають статус та виплати по безробіттю, якщо вони перебувають за кордоном понад 30 днів під час дії воєнного стану.

Уряд сьогодні також затвердив документ, який передбачає, що офіційно зареєстровані безробітні, які впродовж 30 днів не працевлаштовані, залучатимуться до суспільно корисних робіт. Держава сплачуватиме кожному залученому до таких робіт зарплату у розмірі 6 тис. 500 грн.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд виділив майже 1,3 млрд грн для здійснення виплат по безробіттю під час війни. Водночас у додатку «Дія» з’явилася нова послуга для тих, хто втратив роботу через війну. Завдяки їй можна оформити статус безробітного та отримувати допомогу.