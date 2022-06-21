Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Артиллерия ВСУ ликвидировала технику россиян на Харьковщине

Артиллерия ВСУ ликвидировала технику россиян на Харьковщине (ВИДЕО)

21 июн 2022, 22:20
999

Артилерія Збройних сил України знешкодила техніку воєнних злочинців росії у Харківській області завдяки даним, які передала аеророзвідка Національної гвардії України.



.

Нацгвардійці виявили військову техніку окупантів й оперативно передали координати артилеристам ЗСУ, які за кілька хвилин прицільно вразили три легкоброньовані багатоцільові тягачі, і ще один вивели з ладу.

Також Нацгвардія показала, як минає день бійців-нацгвардійців на Луганщині.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров