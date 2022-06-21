Артиллерия ВСУ ликвидировала технику россиян на Харьковщине

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Ракурс

Артилерія Збройних сил України знешкодила техніку воєнних злочинців росії у Харківській області завдяки даним, які передала аеророзвідка Національної гвардії України.

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Нацгвардійці виявили військову техніку окупантів й оперативно передали координати артилеристам ЗСУ, які за кілька хвилин прицільно вразили три легкоброньовані багатоцільові тягачі, і ще один вивели з ладу.

Також Нацгвардія показала, як минає день бійців-нацгвардійців на Луганщині.