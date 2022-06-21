Авиация ВСУ уничтожила два состава оружия, 10 ББМ и живую силу рф

https://racurs.ua/n171945-aviaciya-vsu-unichtojila-dva-sostava-orujiya-10-bbm-i-jivuu-silu-rf.html

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Повітряні сили Збройних сил України 21 червня знищили два склади боєприпасів воєнних злочинців армії росії, а також два безпілотники, 10 броньованих машин та авіаційну ракету.

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Про це повідомило у Фейсбук Командування Повітряних сил ЗСУ.

На Київщині та Донеччині підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил знищено два безпілотні літальні апарати російських окупаційних військ. Також підрозділом ЗРВ ліквідовано авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» Х-59, — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, ударні групи українських штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, здійснили кілька авіаударів по ворожих позиціях.

Ліквідовано до 10 бойових броньованих машин, живу силу противника, знищено два склади боєприпасів рашистів, — підсумували в Командуванні ПС ЗСУ.

Нагадаємо, 19 червня підрозділ зенітних ракетних військ знищив ворожий безпілотний літальний апарат. Тоді ж винищувачі Повітряних сил патрулювали повітряний простір та прикривали вильоти ударної авіації, яка завдавала ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на кількох напрямках. Внаслідок авіаударів вдалося знищити техніку та живу силу ротно-тактичної групи і опорний пункт загарбників.