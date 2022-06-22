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Ракурс
Появилось видео удара по НПЗ в Ростовской области рф с беспилотника

Появилось видео удара по НПЗ в Ростовской области рф с беспилотника

22 июн 2022, 10:54
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У Ростовській області росії горить Новошахтинський нафтопереробний завод.



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Площа загоряння була незначною — до 50 кв. м. У мережі пишуть, що пожежа сталася після удару безпілотника.

На відео чоловіки спочатку сміються з БПЛА, а потім використовують весь словниковий запас, щоб описати наслідки удару по Новошахтинському НПК. Наразі невідомо, чий це безпілотник.

У ростовській області Благодатний вогонь продовжує сходити на землі орків, горить Новошахтинський нафтопереробний завод, — такий коментар під відео опублікували у Телеграм сухопутних військ ЗС України.

Новошахтинський НПЗ — найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні росії, — так цей завод описує російське пропагандистське ЗМІ «РИА Новости».

Новошахтинський завод знаходиться за 10 км від кордону з Україною.

Раніше це підприємство було записано на Оксану Марченко та Наталію Лавренюк — дружин проросійськийх політиків Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Пожежу на Новошахтинському нафтопереробному заводі локалізовано, повідомили 22 червня в російському МНС.

Источник: Ракурс


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