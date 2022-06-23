Охранник путина, носивший его ядерный чемоданчик, пытался совершить самоубийство - Mirror

https://racurs.ua/n171986-ohrannik-putina-nosivshiy-ego-yadernyy-chemodanchik-pytalsya-sovershit-samoubiystvo-mirror.html

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Охоронець Путіна, який носив його ядерну валізку, намагався накласти на себе руки.

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Про це повідомляє британське видання Mirror. Йдеться про 53-річного полковника ФСБ у відставці Олександра Зіміна.

За інформацією британського видання, охоронця з оточення путіна було знайдено у своєму будинку в Підмосков’ї з вогнепальним пораненням.

Зімін нібито відповідав за збереження портфеля з російськими засобами ядерного контролю, який завжди супроводжує лідера Кремля. Цим силовик займався ще за Бориса Єльцина.

За його наступника путіна він дослужився до посади полковника, але його точна роль у ФСБ незрозуміла, уточнює Mirror.

Як повідомляє видання, Зіміна знайшли з простріленою головою на кухні своєї квартири в Красногорську Московської області, а поруч валявся травматичний пістолет Іж 79−9ТМ. Його виявив брат.

Зіміна підозрюють в отриманні хабара після того, як він влаштувався на керівну посаду у митній службі. На час розслідування кримінальної справи його помістили під домашній арешт, при цьому свою провину заперечував.

Російська сторона офіційно не коментувала цього інциденту.