Минобороны попросило блогеров и нардепов не разглашать детали операций ВСУ

https://racurs.ua/n171985-minoborony-poprosilo-blogerov-i-nardepov-ne-razglashat-detali-operaciy-vsu.html

Ракурс

Розголошення деталей військових операцій Збройних сил України може нашкодити нашим військовим та ускладнити виконання поставлених завдань.

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Про це 23 червня написала на своїй сторінці у Фейсбук заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Навіть якщо у вас є свої джерела інформації на фронті, не треба писати у соцмережах деталі військових операцій ЗСУ. Тим більше, що джерела на тактичному рівні не володіють всією ситуацією в цілому, бо мають уяву лише про фрагмент, — застерегла Маляр.

У цьому сенсі вона натякнула на дописи в соцмережах двох колишніх нардепів і одного чинного, які «почали писати про зброю, яка застосовується на Херсонському напрямку», «про хороші новини з Херсона», «зайняті вулиці в Херсоні».

Маляр вважає, що такі дописи шкодять ЗСУ, бо інформація про звільнення чи втрату населеного пункту, надана до завершення операції, вважається некоректною.

Дочекайтесь офіційної інформації від Генерального штабу. Під час війни військова інформація свідомо подається з запізненням у часі — таке правило інформування в умовах воєнного стану. Воно обумовлене військовою доцільністю під час проведення операцій та заходами безпеки, — написала заступник міністра оборони.

Це означає, що розголошення або спотворення інформації про деталі військової операції до того, як про це заявили офіційні джерела (Міноборони або ЗСУ), завдає шкоду нашим Збройним силам та ускладнює виконання поставлених завдань.

Деякі українські ЗМІ та частина блогерів 22 червня розповсюдили інформацію колишнього народного депутата Віталія Купрія про те, що українські військові нібито зайняли чотири вулиці у Херсоні.