Украина купит у Германии 10 новейших систем ПВО. Фото:

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Системи протиповітряної оборони IRIS-T купить Україна в Німеччини.

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Українська сторона уклала контракт із німецьким виробником зброї Diehl Defence про придбання 10 одиниць ППО IRIS-T. Вже було укладено контракт із Diehl Defence на закупівлю першої такої системи вартістю 178 млн євро коштом німецького уряду. Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів в інтерв’ю «Укрінформу».

Я сподіваюся на підтримку з боку Берліна у закупівлі подальших 10 стаціонарних систем ППО IRIS-T, які вважаються одними з найкрутіших у світі та протягом наступних років можуть забезпечити безпечне небо над Україною, — заявив дипломат.

Також Мельник додав, що за його інформацією, ніщо не заважає німецькій владі ухвалити рішення про направлення українські армії частини із близько 800 одиниць транспортних танків Fuchs, 325 бойових танків Leopard-2 чи 380 бойових машин піхоти Marder.

Нагадаємо, на початку червня канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що уряд Німеччини поставить до України сучасні системи ППО IRIS-T SL. Однак запрацювати в Україні ця система може лише листопаді.

Джерело: «Укрінформ»