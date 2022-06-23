Великобритания вызвалась помочь разминировать побережье Черного моря

Британцы помогут разминировать побережье Черного моря. Фото: amazonaws.com

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Розмінувати узбережжя України для безпечного експорту зернових Чорним морем зголосилася Велика Британія.

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Питання розблокування «зернового коридору» зараз вирішуються на міжнародному рівні — спільно з Туреччиною, країнами Європи та іншими союзниками. Також британці готові допомогти у розмінуванні Одеси. Про це очільник британського уряду Борис Джонсон заявив в інтерв’ю Reuters.

Так, я не хочу вдаватися в технічні або військові подробиці, але ви можете згадати, що ми вже зробили, поставивши озброєння для захисту українців. І ми говоримо з ними на технічному рівні, щоб допомогти розмінувати Одесу, — зазначив він.

За словами Джонсона, у Лондоні розглядають також можливість надати суверенні гарантії для страхування суден, які будуть вивозити українське зерно.

Як відомо, операція з розмінування Чорного моря може стати найбільшою спробою з часів ірано-іракської війни 1980-х років. Експерти вважають, що роботи займуть кілька місяців.

Нагадаємо, 11 червня під час купання в морі в одному з сіл Одеського району в результаті вибуху морської міни загинув 50-річний чоловік. Він загинув на очах у дружини, сина та товариша.

Джерело: Reuters