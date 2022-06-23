Зеленский прокомментировал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. Фото: president.gov.ua

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Надання Україні статусу кандидата в Євросоюз прокоментував президент Володимир Зеленський.

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Глава держави зазначив, що сьогоднішнє рішення Євроради — унікальний та історичний момент у стосунках України та ЄС. Він також висловив подяку головам Європейської комісії, Європейської ради, а також лідерам країн-учасниць ЄС. Про це йдеться на сторінці Зеленського у Twitter.

Одне з найважливіших рішень для України за всі 30 років незалежності нашої держави. Однак це рішення — не тільки для України. Це найбільший крок на посилення Європи, який можна було зробити саме зараз, саме в наш час і саме в таких умовах, коли російська війна випробовує нашу здатність зберегти свободу і єдність, — зазначив глава держави також у Telegram.

Політики України та Європи раніше заявляли, що кандидатство України в ЄС стане символом підтримки України на фоні повномасштабної війни з росією.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що цей статус дозволить Україні брати участь в багатьох нових ініціативах Євросоюзу та надасть доступ до фінансової допомоги для країн, які готуються до вступу до ЄС. Крім того, кандидатство підвищить привабливість України для інвесторів та захищеність ведення бізнесу.

Також Шмигаль заявляв, що виділення коштів для повоєнного відновлення України Європейський Союз розглядатиме як внесок у добробут потенційного члена Євросоюзу, а не третьої країни.

Нагадаємо, 23 червня Україна офіційно стала кандидатом у члени Європейського Союзу — таке рішення ухвалила Європейська Рада. Це рішення одноголосно підтримали всі лідери ЄС під час саміту у Брюсселі.

Раніше віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляла, що Україна планує виконати основні умови Європейської комісії для вступу до Євросоюзу до кінця 2022 року.