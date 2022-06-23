Україна отримала статус кандидата у члени ЄС. Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/ua/n172015-ievrorada-nadala-ukrayini-status-kandydata-na-chlenstvo-v-ies.html

Ракурс

Європейська Рада надала Україні статус кандидата на членство в Євросоюзі.

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Засідання Євроради відбулося у Брюсселі у четвер, 23 червня за участю глав держав та урядів Європейського Союзу й керівництва європейських інституцій — президентів Євроради Шарля Мішеля і Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн. Про це повідомив Шарль Мішель у Twitter.

Напередодні цього засідання Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликав лідерів ЄС негайно надати Україні та Молдові кандидатський статус.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляла, що Україна планує виконати основні умови Європейської комісії для вступу до Європейського Союзу до кінця 2022 року.