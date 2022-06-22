У Кабміні назвали терміни виконання Україною основних умов для вступу в ЄС

Віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n171967-u-kabmini-nazvaly-terminy-vykonannya-ukrayinou-osnovnyh-umov-dlya-vstupu-v-ies.html

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Україна планує виконати основні умови Європейської комісії для вступу до Європейського Союзу до кінця 2022 року.

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Єврокомісія визначила сім пунктів, які «не є абсолютно складними чи невиконаними для України». При цьому ці пункти служать українським інтересам. Про це віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила 22 червня під час брифінгу.

Ми сконцентруємось на тому, щоб їх реалізувати… Цей процес ми плануємо завершити до кінця року, — зазначила чиновник.

Стефанішина наголосила, більшість умов стосуються змін у законодавстві та реалізації технічних завдань. Їх у Києві планують реалізувати швидше. А наприкінці поточного року Єврокомісія складе звіт щодо прогресу України у виконанні головних семи пунктів.

Нагадаємо, Європейський парламент та Єврокомісія вже рекомендували надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Кінцеве рішення про надання Україні кандидатства буде погоджене на саміті 23−24 червня главами держав-членів ЄС.