Зеленський заявив про початок історичного тижня для України. Фото: ОПУ

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У понеділок, 20 червня, для України розпочався один із найважливіших тижнів за весь час від 1991 року.

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На цьому тижні очікується відповідь від Європейського Союзу щодо статусу кандидата. Саме тому від країни-агресора російської федерації варто очікувати посилення активності на фронті. Про це 19 червня заявив президент України Володимир Зеленський.

В такий тиждень варто очікувати від росії посилення ворожої активності. Спеціально — показово. І не тільки проти України, а й проти Європи. Готуємося. Попереджаємо партнерів. І дякуємо всім, чия сила сьогодні — це наша перемога завтра, — заявив Зеленський.

За словами глави держави, загарбники накопичують сили на Харківському напрямку та в Запорізькій області. Також росіяни знову обстрілювали українську паливну інфраструктуру, бо хочуть погіршити ситуацію з пальним.

Нагадаємо, Європейський парламент та Єврокомісія вже рекомендували надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Кінцеве рішення про надання Україні кандидатства буде погоджене на саміті 23−24 червня главами держав-членів ЄС.