Чернігівщину попереджають про можливі ракетні удари рф по залізниці

https://racurs.ua/ua/n171876-chernigivschynu-poperedjaut-pro-mojlyvi-raketni-udary-rf-po-zaliznyci.html

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Мешканців Чернігівської області попереджають про можливі ракетні удари воєнних злочинців росії по об'єктах залізниці. Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус приблизно о 19.00 19 червня.

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Є інформація, що сьогодні можливі ракетні удари ворога по об'єктах залізниці в Чернігівській області… Звертаюся до громадян: не ігноруйте сигнали «Повітряна тривога». У разі надходження попередження про загрозу через додаток у телефоні чи сигналу сирени прямуйте в укриття, — написав голова обласної військової адміністрації у Телеграм.

Зі слів чиновника, всі відповідні служби та керівники громад попереджені. Зазначимо, що станом на 21.40 повітряна тривога в регіоні не оголошена.

Нагадаємо, Чернігівщина опинилася під постійними обстрілами з початку повномасштабного вторгнення країни-терористки росії в Україну 24 лютого. Область межує як з білоруссю так і з росією. Понад місяць окупанти інтенсивно обстрілювали регіон. У Чернігові загинуло приблизно 700 осіб. росіян вибили з Чернігівщини на початку квітня. Нині із території рф воєнні злочинці здійснюють регулярні обстріли українського прикордоння, зокрема й Чернігівської області.