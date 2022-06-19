Глава Генштабу Британії — Наша армія має готуватися знову воювати в Європі

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Глава Генерального штабу Великої Британії, генерал Патрік Сандерс заявив своїй армії, що вона повинна «підготуватися воювати в Європі ще раз» для перемоги над силами володимира путіна.

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Тепер існує гострий імператив створити армію, здатну воювати разом із нашими союзниками і перемогти росію в битві, — сказав генерал, повідомляє Sky News.

Британський генерал, який у понеділок замінив на посаді попереднього главу Генштабу Марка Карлетона Сміта, попередив солдатів про виклики, з якими вони стикаються на тлі війни в Україні.

Ми — покоління, яке має підготувати армію до того, щоб знову битися в Європі, — додав він.

Сандерс повідомив, що він є «першим начальником генерального штабу з 1941 року, який взяв на себе командування армією в тіні сухопутної війни в Європі за участю континентальної держави».

Вторгнення рф в Україну підкреслює нашу основну мету — захистити Сполучене Королівство, будучи готовими воювати та вигравати війни на суші, — підсумував генерал.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив британців, що їм потрібно «приготуватися до тривалої війни», оскільки путін вдається до кампанії на виснаження. Джонсон зазначив, що якщо росія досягне успіху у захопленні території в Україні, «жодна нація ніде не буде в безпеці», тому що «кожний диктатор відчує сміливість реалізовувати власні амбіції силою». Щоб цього не сталося Київ має «отримувати зброю, обладнання, боєприпаси та навчання швидше, ніж окупант».