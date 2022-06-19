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Ракурс
Медведєв клоун, вибачте, я маю сказати це вголос - глава Мюнхенської конференції

Медведєв клоун, вибачте, я маю сказати це вголос — глава Мюнхенської конференції

19 чер 2022, 21:17
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дмитра мєдвєдєва, колишнього президента росії, у Європі назвали клоуном. Таким чином там відреагували на численні погрози російського політика країнам Заходу. Зокрема, новий очільник Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген прокоментував риторику медведєва.



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медведєв, сьогодні, — це клоун. Вибачте, що я повинен вимовити це вголос, — цитує Хойсгена німецьке видання Bild.

З відповідною заявою глава Мюнхенської конференції виступив на міжнародному симпозіумі в місті Кіль.

Нагадаємо, медведєв відзначився різкими заявами щодо країн Європейського Союзу. Він заявив, що ЄС нібито «зникне раніше, ніж прийме до свого складу Україну». Також екс-президент рф дивно відреагував на плани Києва отримувати газ від США по ленд-лізу, заявивши, що нібито «України не існуватиме через два роки». В Офісі президента йому відповіли, що «Україна була, є й буде», а «де буде медведєв за два роки — питання».

Джерело: Ракурс


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