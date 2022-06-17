Вступ України в ЄС - вимоги Брюсселя до Києва перелічив Єрмак

https://racurs.ua/ua/n171794-vstup-ukrayiny-v-ies-vymogy-brusselya-do-kyieva-perelichyv-iermak.html

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Єврокомісія 17 червня офіційно ухвалила рекомендацію надати Україні статус кандидата у члени Європейського Союзу. Також Єврокомісія надала план дій, який повинен виконати Київ для початку переговорів України про вступ до ЄС. Перелік вимог оприлюднив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

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Ось необхідні кроки:

Ухвалення та впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії;

Завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

Подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП.

Забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);

Ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;

Має запрацювати «антиолігархічний» закон;

Необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;

Необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії і розробити механізми її впровадження.

Нагадаємо, сьогодні Єврокомісія дала зелене світло для євроінтеграції України. У дипломатичній битві грандіозного масштабу це переможний гол на користь України та миру у Європі. Тепер від рішення Ради ЄС на саміті 23−24 червня залежить, чи розпадеться російський наратив про те, що «Україну в ЄС не чекають».