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Ракурс
Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина. Фото: Фокус

В Кабмине назвали сроки выполнения Украиной основных условий для вступления в ЕС

22 июн 2022, 17:19
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Україна планує виконати основні умови Європейської комісії для вступу до Європейського Союзу до кінця 2022 року.



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Єврокомісія визначила сім пунктів, які «не є абсолютно складними чи невиконаними для України». При цьому ці пункти служать українським інтересам. Про це віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила 22 червня під час брифінгу.

Ми сконцентруємось на тому, щоб їх реалізувати… Цей процес ми плануємо завершити до кінця року, — зазначила чиновник.

Стефанішина наголосила, більшість умов стосуються змін у законодавстві та реалізації технічних завдань. Їх у Києві планують реалізувати швидше. А наприкінці поточного року Єврокомісія складе звіт щодо прогресу України у виконанні головних семи пунктів.

Нагадаємо, Європейський парламент та Єврокомісія вже рекомендували надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Кінцеве рішення про надання Україні кандидатства буде погоджене на саміті 23−24 червня главами держав-членів ЄС.

Источник: Ракурс


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