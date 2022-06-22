Роботу української артилерії на фронті показали на відео. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n171966-robotu-ukrayinskoyi-artyleriyi-na-fronti-pokazaly-na-video.html

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Українські артилеристи професійно виконують свою роботу на всіх ділянках фронту.

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З початку повномасштабного вторгнення «Боги війни» наводять жах на ворога — знищують колони окупантів, їхні спостережні пункти та позиції. Нове відео роботи української «арти» підрозділів Сухопутних військ опублікувало оперативне командування «Північ» у Telegram.

На кадрах можна побачити, як українські гаубиці та системи ракетно-залпового вогню «Град» завдають нищівних ударів ворогу на різних ділянках фронту. Від майстерних влучань від росіян залишається лише попіл, а від їхньої техніки — металобрухт.

На одному з моментів видно, як артилерист шле окупантів слідом за російським кораблем. На відео солдат емоційно демонструє своє ставлення до російських окупантів.

Нагадаємо, Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 21 червня показало, як працюють легендарні українські артилеристи. На кадрах було показано, як арта знищує командно-спостережний пункт росіян.