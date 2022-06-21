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Віртуозну роботу артилерії по техніці рф показало ЗСУ
Віртуозну роботу артилерії по техніці рф показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n171932-virtuoznu-robotu-artyleriyi-po-tehnici-rf-pokazalo-zsu-video.htmlРакурс
Війна росії проти України триває. Тим часом Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 21 червня повідомило показало, як працюють легендарні українські артилеристи.
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Віртуозна робота нашої артилерії по командно-спостережним пунктам орків. Окупанти отримують від українських захисників те, що заслуговують: смерть та тотальне знищення, — додали у Страткомі ЗСУ.