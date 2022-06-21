Віртуозну роботу артилерії по техніці рф показало ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n171932-virtuoznu-robotu-artyleriyi-po-tehnici-rf-pokazalo-zsu-video.html

Ракурс

Війна росії проти України триває. Тим часом Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 21 червня повідомило показало, як працюють легендарні українські артилеристи.

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