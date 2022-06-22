У Миколаєві 22 червня гриміли вибухи. Фото: glavcom.ua

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Ракетний удар по Миколаєву в середу, 22 червня, призвів до руйнувань кількох будівель міста, у тому числі школи.

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Постраждали два приватні підприємства, на території яких перебували паливно-мастильні матеріали. В одній зі шкіл вибиті вікна та пошкоджений дах. Вікна та двері в під’їздах вибиті в п’ятьох багатоповерхівках. Про це заявив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич в ефірі національного телемарафону.

Після влучання ракет на території однієї з приватних фірм загорілося пальне, тому майже весь Миколаїв був окутаний густим чорним димом. Зараз загасити пожежу неможливо, тому доводиться чекати, доки все догорить.

За словами Сєнкевича, інформація щодо жертв і поранених ще уточнюється. Поки що відомо лише про одного загиблого. Ще двоє людей постраждали від вибухів.

Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що 22 червня по Миколаєву окупанти випустили сім ракет.

Нагадаємо, 18 червня президент України Володимир Зеленський побував у Миколаївській області, де провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні. На нараді обговорили стан економіки, відновлення водопостачання, ситуацію в сільському господарстві. Окрему увагу приділили загрозам із суходолу та з моря.