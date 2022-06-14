Майстерність артилеристів 40-ї бригади ЗСУ показали на відео. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n171668-bogy-viyny-v-roboti-maysternist-artylerystiv-zsu-pokazaly-na-video.html

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Українська артилерія знищує російських ворогів по всіх ділянках фронту.

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Майстерно працюють по окупантах й бійці 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта. У мережі з’явилося відео, як «арта» знищує ворожу бойову машину піхоти. Про це 14 червня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Декілька кадрів бойової роботи української артилерії. Російських окупантів знову поменшало. Громом і полум’ям! — підписали відео артилеристи.

Як відомо, 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта — з'єднання артилерійських військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України, яке була створена у лютому 2015 року. Бригада підпорядковується оперативному командуванню «Південь». 23 серпня 2020 року їй присвоїли почесне найменування «імені Великого князя Вітовта».

Нагадаємо, артилеристи 40-ї бригади імені Великого князя Вітовта знищили скупчення російської техніки на одному з напрямків. Ворог розташувався на одній з галявин, яка оточена деревами, але не сховався від ЗСУ. «Арта» накрила окупантів прицільно — ворожа техніка горіла, а боєприпаси детонували.