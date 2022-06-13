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Ракурс
Знищення російської техніки, скріншот відео

Три «Гради», які обстрілювали Сєвєродонецьк, знищили ССО та артилеристи (ВІДЕО)

13 чер 2022, 14:57
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На Луганщині українські артилеристи завдяки отриманій від Сил спеціальних операцій (ССО) інформації знищили три установки РСЗВ БМ-21 «Град», котрі ворог використовував для обстрілів Сєвєродонецька та інших населених пунктів і позицій Сил оборони України на Сєвєродонецькому напрямку.



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Про це сьогодні, 13 червня, повідомляє прес-служба командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Зазначається, що «Гради» бійці ССО виявили під час розвідки тилів противника на Сєвєродонецькому напрямку.

Встановивши точні координати ворожих машин з допомогою безпілотного комплексу, наші вояки передали ці дані артилеристам НГУ — воїнам гаубичних розрахунків М777, — вказано в повідомленні. — Корегували артилеристів оператори ССО України.

Зазначається, що вогнем артилерії було знищено три з чотирьох ворожих РСЗО. Ще один «Град» внаслідок обстрілу будо пошкоджено.

Джерело: Ракурс


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