Рашисти завдали ракетного удару по Чернігівщині

Російські загарбники завдали ракетного удару по Чернігівській області, фото: «Високий замок»

https://racurs.ua/ua/n171643-rashysty-zavdaly-raketnogo-udaru-po-chernigivschyni.html

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Росіяни сьогодні, 13 червня, завдали ракетного удару по місту Прилуки Чернігівської області.

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Про це у своєму Telegram-каналі о 13.41 повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Щойно стало відомо, що ворог наніс ракетний удар по Прилуках. Зафіксовано «прильоти» 3 ракет. Інформація щодо руйнувань уточнюється, — зазначив Чаус.

Повітряна тривога, під час якої росіяни завдали цього удару, тривала в Чернігівській області близько 50 хвилин.

Нагадаємо, з території росії сьогодні обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей. Обстріли, ймовірно, здійснювалися з мінометів калібру 120 мм.