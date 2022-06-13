Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни знову обстріляли прикордонні райони України, фото: НТА

Рашисти обстріляли прикордонні райони Чернігівщини та Сумщини

13 чер 2022, 12:05
999

З території рф знову обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей.



.

Про це сьогодні, 13 червня, повідомляє прес-служба Оперативного командування «Північ».

Зафіксовані такі інциденти:

  • у період з 00.10 до 00.30 були зафіксовані 20 вибухів (ймовірно з міномета калібру 120 мм) та черги з великокаліберного кулемета в напрямку села Михальчина Слобода Новгород-Сіверського району;
  • близько 05.40 на напрямку Бачівська ворог здійснював мінометний обстріл. Зафіксовано вісім «приходів», попередньо з міномета калібру 120 мм.

Зазначається, що в результаті обох цих інцидентів втрат серед особового складу та техніки немає.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів