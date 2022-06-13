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Ракурс
Польща відгороджується від Білорусі величезною стіною, скріншот відео

140-кілометрову стіну на кордоні з Білоруссю спорудила Польща (ВІДЕО)

13 чер 2022, 11:34
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Польща завершила спорудження 140-кілометрового відрізка загородження на кордоні із Білоруссю.



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Перші ділянки збудованого прикордонного загородження вже передають у експлуатацію. Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомляє прес-служба Прикордонної служби Польщі.

Триває прийом решти ділянок. Прольоти вже розташовані на ділянці довжиною 140 км, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що невдовзі розпочнеться встановлення електронного обладнання цієї прикордонної стіни.

Спорудження постійного прикордонного загородження заввишки 5 м розпочалося 25 січня. Його довжина має сягнути 186 км, загальна вартість робіт оцінювалася в 1,6 млрд злотих. Відповідні роботи планують завершити до 30 червня.

Нагадаємо, торік Польща зазнала штучно створеної білоруською владою навали мігрантів, яких звозили до Білорусі літаками, а згодом відправляли на захід — для прориву зовнішнього кордону Євросоюзу. Керівництво Євросоюзу тоді звинуватило самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у гібридній атаці на європейські країни у відповідь на запроваджені проти Мінська санкції.

Джерело: Ракурс


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