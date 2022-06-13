Маріуполь зазнав значних руйнувань внаслідок російської агресії, фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

https://racurs.ua/ua/n171637-u-mariupoli-rashysty-hochut-shvydko-znesty-zruynovane-jytlo-bez-vyplat-kompensaciy.html

Ракурс

Рашисти планують у тимчасово окупованому Маріуполі до 1 вересня планують знести зруйноване житло. Причому компенсації власникам не виплачуватимуть.

.

Про це сьогодні, 13 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши фото відповідного оголошення окупаційної адміністрації.

Все зруйноване житло планують знести до першого вересня… Ніяких компенсацій за зруйноване житло, ніякого відновлення пошкодженого. Лише знесення і часткова допомога будматеріалами, — розповів Андрющенко.

Крім того, з 1 липня гуманітарну допомогу окупанти планують видавати лише фактично непрацездатним.

Всі інші — виживайте як хочете, — прокоментував дії окупантів радник мера.

За словами Андрющенка, такі дії є окресленням справжніх планів окупантів — жителі міста їм потрібні лише як «сучасні раби» та живий щит.