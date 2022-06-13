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Польша отгораживается от Беларуси огромной стеной, скриншот видео
140-километровую стену на границе с Беларусью построила Польша (ВИДЕО)https://racurs.ua/n171638-140-kilometrovuu-stenu-na-granice-s-belarusu-postroila-polsha-video.htmlРакурс
Польща завершила спорудження 140-кілометрового відрізка загородження на кордоні із Білоруссю.
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Перші ділянки збудованого прикордонного загородження вже передають у експлуатацію. Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомляє прес-служба Прикордонної служби Польщі.
Триває прийом решти ділянок. Прольоти вже розташовані на ділянці довжиною 140 км, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що невдовзі розпочнеться встановлення електронного обладнання цієї прикордонної стіни.
Спорудження постійного прикордонного загородження заввишки 5 м розпочалося 25 січня. Його довжина має сягнути 186 км, загальна вартість робіт оцінювалася в 1,6 млрд злотих. Відповідні роботи планують завершити до 30 червня.
#bariera����— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 12, 2022
Pierwsze ukończone odcinki bariery na granicy����zostały odebrane. Trwają odbiory pozostałych. Przęsła ustawione są już na długości 140 km. W najbliższych dniach rozpocznie się instalacja bariery elektronicznej �#bezpieczeństwo#bezpieczna��
Odcinek #PSGKuźnica� pic.twitter.com/NTFelTcjHz
Нагадаємо, торік Польща зазнала штучно створеної білоруською владою навали мігрантів, яких звозили до Білорусі літаками, а згодом відправляли на захід — для прориву зовнішнього кордону Євросоюзу. Керівництво Євросоюзу тоді звинуватило самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у гібридній атаці на європейські країни у відповідь на запроваджені проти Мінська санкції.