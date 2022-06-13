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Россияне снова обстреляли приграничные районы Украины, фото: НТА

Рашисты обстреляли приграничные районы Черниговщины и Сумщины

13 июн 2022, 12:05
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З території рф знову обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей.



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Про це сьогодні, 13 червня, повідомляє прес-служба Оперативного командування «Північ».

Зафіксовані такі інциденти:

  • у період з 00.10 до 00.30 були зафіксовані 20 вибухів (ймовірно з міномета калібру 120 мм) та черги з великокаліберного кулемета в напрямку села Михальчина Слобода Новгород-Сіверського району;
  • близько 05.40 на напрямку Бачівська ворог здійснював мінометний обстріл. Зафіксовано вісім «приходів», попередньо з міномета калібру 120 мм.

Зазначається, що в результаті обох цих інцидентів втрат серед особового складу та техніки немає.

Источник: Ракурс


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