Рашисты обстреляли приграничные районы Черниговщины и Сумщины

Россияне снова обстреляли приграничные районы Украины, фото: НТА

https://racurs.ua/n171639-rashisty-obstrelyali-prigranichnye-rayony-chernigovschiny-i-sumschiny.html

Ракурс

З території рф знову обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей.

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Про це сьогодні, 13 червня, повідомляє прес-служба Оперативного командування «Північ».

Зафіксовані такі інциденти:

у період з 00.10 до 00.30 були зафіксовані 20 вибухів (ймовірно з міномета калібру 120 мм) та черги з великокаліберного кулемета в напрямку села Михальчина Слобода Новгород-Сіверського району;

близько 05.40 на напрямку Бачівська ворог здійснював мінометний обстріл. Зафіксовано вісім «приходів», попередньо з міномета калібру 120 мм.

Зазначається, що в результаті обох цих інцидентів втрат серед особового складу та техніки немає.