Наслідки роботи української артилерії показали на відео. Фото:

https://racurs.ua/ua/n171562-vorog-palaie-naslidky-roboty-ukrayinskoyi-artyleriyi-pokazaly-na-video.html

Ракурс

Українські артилеристи продовжують наводити жах на російських ворогів.

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Від бійців 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта ворогу сховатися не вдається. Професіоналізм та майстерність бійців допоміг їм знищити велику кількість російської техніки та живої сили. Відповідне відео 10 червня оприлюднило Міністерство оборони України.

На відео, яке було зняте з безпілотника, видно, що ворог розташувався на одній з галявин, яка оточена деревами. Росіяни не передчували біди, аж тут почалися «прильоти». Снаряди влучно б’ють по цілях, а ворожа техніка яскраво горить. Крім того, на кадрах видно, як детонували боєприпаси — вийшов незабутній феєрверк.

За інформацією «Вікіпедії», 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта — з'єднання артилерійських військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України й підпорядковується оперативному командуванню «Південь».

Міноборони України створило цю бригаду 6 лютого 2015 року. А 23 серпня 2020 року їй присвоїли почесне найменування «імені Великого князя Вітовта».

Нагадаємо, молодший сержант 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ так опанував ПЗРК Martlet, що вже збив дев’ять розвідувальних дронів противника.